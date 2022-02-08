Помощник главы Минздрава РФ уточнил условия получения QR-кода по тесту на антитела

Напомним, россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. Ранее введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, QR-коды гражданам с антителами, имеющим положительный ПЦР-тест, начнут выдавать на год, а тем, у кого нет результата теста, — на полгода.