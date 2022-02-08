Помощник главы Минздрава РФ уточнил условия получения QR-кода по тесту на антитела
С 21 февраля в медицинский сертификат о вакцинации от ковида или перенесённой болезни добавят результаты исследования на наличие антител.
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Требований к уровню антител для получения ковид-сертификата нет, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Требований к уровню антител не устанавливается, достаточно их наличия в организме", — цитирует Кузнецова РИА "Новости".
Напомним, россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. Ранее введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, QR-коды гражданам с антителами, имеющим положительный ПЦР-тест, начнут выдавать на год, а тем, у кого нет результата теста, — на полгода.
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