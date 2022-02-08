ФАС: Средняя стоимость ПЦР-тестирования в России превышает 1300 рублей
Во многих гослабораториях ценник выше средней нормы. Кроме того, служба собирается разработать методику установления рекомендованной предельной цены на тест в частных организациях.
Фото на обложке © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
В России среднестатистическая цена ПЦР-тестирования составляет 1345,55 рубля. Такие данные предоставила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, проведя проверку обоснованности стоимости такого исследования в частных и государственных медучреждениях по всей стране.
В ходе проверки было выявлено, что в России исследования на ковид проводятся в 1254 медицинских организациях. Причём 77% из них — государственные. Стоимость стандартной услуги, которая не предполагает выезда на дом и предоставляет результат через 24 часа, варьируется в зависимости от региона и составляет 440 рублей (ЦФО и СКФО) до 3483 рублей (УФО), пишет пресс-служба.
"Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учётом средних значений, определённых по каждому федеральному округу, без учёта услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", — говорится в сообщении.
Также установлено, что в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. Поэтому ФАС рекомендует субъектам проанализировать тарифы на ПЦР-тестирование и забор биоматериала в государственных лабораториях, а также обеспечить приведение стоимости в соответствие с указанным нормативом с учётом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ. Кроме того, служба собирается разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-исследование в частных лабораториях.
Напомним, что в конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Позже на эту проблему обратили внимание и в Кремле.
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