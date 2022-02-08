ФАС: Средняя стоимость ПЦР-тестирования в России превышает 1300 рублей

В России среднестатистическая цена ПЦР-тестирования составляет 1345,55 рубля. Такие данные предоставила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, проведя проверку обоснованности стоимости такого исследования в частных и государственных медучреждениях по всей стране.

В ходе проверки было выявлено, что в России исследования на ковид проводятся в 1254 медицинских организациях. Причём 77% из них — государственные. Стоимость стандартной услуги, которая не предполагает выезда на дом и предоставляет результат через 24 часа, варьируется в зависимости от региона и составляет 440 рублей (ЦФО и СКФО) до 3483 рублей (УФО), пишет пресс-служба.

"Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учётом средних значений, определённых по каждому федеральному округу, без учёта услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", — говорится в сообщении.