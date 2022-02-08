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Доктор Мясников рассказал, как восстановить организм после зимы

Врач порекомендовал не списывать плохое самочувствие и усталость на недостаток витаминов или постковидный синдром, потому что "многие болячки люди набивали себе всю жизнь".

8 февраля, 14:05
<p>Александр Мясников. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drmyasnikov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drmyasnikov.ru</a></p>

Александр Мясников. Фото © Instagram / drmyasnikov.ru

Повышенная усталость в конце зимы связана с депрессией и неумением сопротивляться стрессам, а погода только усиливает тревожное состояние, но дело не в дефиците витаминов. Об этом рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Я не знаю человека, который испытывает депрессию, пробежав 50 километров по зимнему лесу. Списывать своё состояние на недостаток витаминов не стоит", — заявил он.

По мнению Мясникова, человек ежедневно должен просыпаться в одно и то же время (желательно в шесть часов утра), посвящать физическим нагрузкам один час, плотно завтракать, не пользоваться лифтом, меньше пользоваться транспортом, надевать зимой не больше трёх слоев одежды и радоваться жизни.

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"Жить мыслями о ковиде, нехватке денег и приближении войны непродуктивно. Если эти мысли съедают, то никакой витамин не поможет", — добавил врач.

Телеведущий также призвал не оправдывать плохое самочувствие постковидным синдромом. По его словам, "боль в спине, давление и прочие болячки люди набивали себе всю жизнь сидячим образом жизни и любовью к выпечке и пельменям".

Ранее доктор Мясников указал на грубую ошибку при измерении давления. Он также рассказал, какой признак может свидетельствовать о серьёзном заболевании сосудов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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