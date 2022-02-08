Доктор Мясников рассказал, как восстановить организм после зимы

Повышенная усталость в конце зимы связана с депрессией и неумением сопротивляться стрессам, а погода только усиливает тревожное состояние, но дело не в дефиците витаминов. Об этом рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Я не знаю человека, который испытывает депрессию, пробежав 50 километров по зимнему лесу. Списывать своё состояние на недостаток витаминов не стоит", — заявил он.

По мнению Мясникова, человек ежедневно должен просыпаться в одно и то же время (желательно в шесть часов утра), посвящать физическим нагрузкам один час, плотно завтракать, не пользоваться лифтом, меньше пользоваться транспортом, надевать зимой не больше трёх слоев одежды и радоваться жизни.

"Жить мыслями о ковиде, нехватке денег и приближении войны непродуктивно. Если эти мысли съедают, то никакой витамин не поможет", — добавил врач.

Телеведущий также призвал не оправдывать плохое самочувствие постковидным синдромом. По его словам, "боль в спине, давление и прочие болячки люди набивали себе всю жизнь сидячим образом жизни и любовью к выпечке и пельменям".