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Тверчанин, оправданный за тройное убийство при самозащите, поддержал проект по самообороне

При этом мужчина подчеркнул, что следователи должны проводить "хорошую работу" и выяснять все детали дела при таких происшествиях. В частности, узнавать, что привело к конфликту.

8 февраля, 13:58

Фото на обложке © Shutterstock

Предложение о расширении рамок допустимой самообороны поддержал житель Тверской области Александр Зобенков, который ранее был оправдан по делу об убийстве трёх человек в рамках самозащиты. Об этом он сообщил в эфире RT "Летучка".

"Я, конечно, поддерживаю. В такой ситуации, в которой оказался я, могло случиться всё иначе — могла погибнуть вся моя семья. Я считаю, что нельзя идти в чужой дом с войной", — заявил мужчина.

Сенатор Клишас счёл избыточным предложение разрешить любую самооборону при защите жилища

Сенатор Клишас счёл избыточным предложение разрешить любую самооборону при защите жилища

Он также добавил, что следователи должны проводить "хорошую работу" и выяснять все детали дела. В частности, о том, какие у соседей были отношения до начала конфликта, как они ранее жили, "всё должно правильно квалифицироваться".

Напомним, депутаты Государственной думы РФ предлагают разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни, в том числе для родственников. Парламентарии отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов назвал правильной инициативу о любой самообороне при защите жилья.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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