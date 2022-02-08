Тверчанин, оправданный за тройное убийство при самозащите, поддержал проект по самообороне

Предложение о расширении рамок допустимой самообороны поддержал житель Тверской области Александр Зобенков, который ранее был оправдан по делу об убийстве трёх человек в рамках самозащиты. Об этом он сообщил в эфире RT "Летучка".

"Я, конечно, поддерживаю. В такой ситуации, в которой оказался я, могло случиться всё иначе — могла погибнуть вся моя семья. Я считаю, что нельзя идти в чужой дом с войной", — заявил мужчина.