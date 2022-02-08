Тверчанин, оправданный за тройное убийство при самозащите, поддержал проект по самообороне
При этом мужчина подчеркнул, что следователи должны проводить "хорошую работу" и выяснять все детали дела при таких происшествиях. В частности, узнавать, что привело к конфликту.
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Предложение о расширении рамок допустимой самообороны поддержал житель Тверской области Александр Зобенков, который ранее был оправдан по делу об убийстве трёх человек в рамках самозащиты. Об этом он сообщил в эфире RT "Летучка".
"Я, конечно, поддерживаю. В такой ситуации, в которой оказался я, могло случиться всё иначе — могла погибнуть вся моя семья. Я считаю, что нельзя идти в чужой дом с войной", — заявил мужчина.
Он также добавил, что следователи должны проводить "хорошую работу" и выяснять все детали дела. В частности, о том, какие у соседей были отношения до начала конфликта, как они ранее жили, "всё должно правильно квалифицироваться".
Напомним, депутаты Государственной думы РФ предлагают разрешить россиянам любые меры защиты в случае, если кто-то незаконно проник в их жильё и есть угроза жизни, в том числе для родственников. Парламентарии отправили соответствующий законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов назвал правильной инициативу о любой самообороне при защите жилья.
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