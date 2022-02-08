Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля
В конце 2021 года введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Таким образом, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию не только о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании, но и о положительном результате теста на антитела любым из методов.
Ранее введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, QR-коды гражданам с антителами, имеющим положительный ПЦР-тест, начнут выдавать на год, а тем, у кого нет результата теста, — на полгода.
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