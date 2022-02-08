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Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля

В конце 2021 года введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.

8 февраля, 13:57

Фото на обложке © Shutterstock

Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию не только о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании, но и о положительном результате теста на антитела любым из методов.

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Ранее введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, QR-коды гражданам с антителами, имеющим положительный ПЦР-тест, начнут выдавать на год, а тем, у кого нет результата теста, — на полгода.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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