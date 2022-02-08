Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию не только о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании, но и о положительном результате теста на антитела любым из методов.