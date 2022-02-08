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В сертификатах о прививке или перенесённом ковиде появятся данные об антителах

В документ будут добавлять информацию о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции.

8 февраля, 13:30

Фото на обложке © ТАСС / Сергей Савостьянов

В медицинский сертификат о вакцинации от ковида или перенесённой болезни добавят результаты исследования на наличие антител к вирусу. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на портале правовой информации.

"Дополнить разделом 4 следующего содержания: "Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) (при наличии)", — говорится в документе.

Мурашко: На сегодняшний день от ковида вакцинировалось около 41 тысячи подростков

Мурашко: На сегодняшний день от ковида вакцинировалось около 41 тысячи подростков

Ранее Лайф рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин надеется на снижение числа госпитализаций с ковидом на неделе. За последнее время уже сократилось число заболевших штаммом "омикрон" — на 6%.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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