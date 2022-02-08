В сертификатах о прививке или перенесённом ковиде появятся данные об антителах

В медицинский сертификат о вакцинации от ковида или перенесённой болезни добавят результаты исследования на наличие антител к вирусу. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на портале правовой информации.

"Дополнить разделом 4 следующего содержания: "Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) (при наличии)", — говорится в документе.