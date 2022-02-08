Мурашко: Число амбулаторных пациентов в России более чем в 2 раза превысило осенний пик

В России число пациентов с CoViD-19, находящихся на амбулаторном лечении, вдвое превышает показатель на пике заболеваемости осенью прошлого года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября", — сказал он.

Мурашко также отметил, что около 93% лечатся амбулаторно, а число пациентов с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, за прошедшую неделю увеличилось в 1,6 раза. По его словам, в период распространения "омикрона" течение заболевания изменилось, у большинства людей, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ.