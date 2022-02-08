Мурашко: Число амбулаторных пациентов в России более чем в 2 раза превысило осенний пик
Министр отметил, что в период распространения "омикрона" течение заболевания изменилось, у большинства людей, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Александр Астафьев
В России число пациентов с CoViD-19, находящихся на амбулаторном лечении, вдвое превышает показатель на пике заболеваемости осенью прошлого года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября", — сказал он.
Мурашко также отметил, что около 93% лечатся амбулаторно, а число пациентов с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, за прошедшую неделю увеличилось в 1,6 раза. По его словам, в период распространения "омикрона" течение заболевания изменилось, у большинства людей, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в лёгкой форме с типичными симптомами ОРВИ.
Ранее министр здравоохранения сообщил, что дистанционное оформление больничных действует до 15 марта. Открыть лист нетрудоспособности можно онлайн при лёгком течении заболевания. Если же состояние через неделю не улучшится, то пациента на дому посетит доктор.
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