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Мурашко: Дистанционное оформление больничных действует до 15 марта

Отметим, что открыть лист нетрудоспособности можно онлайн при лёгком течении заболевания. Если же состояние через неделю не улучшится, то пациента на дому посетит доктор.

8 февраля, 12:54

Фото на обложке © Pexels

Новый порядок оформления больничных листов в дистанционном формате будет действовать до 15 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", — сказал глава Минздрава на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.

Эпидемиолог Чуланов разъяснил новый порядок оформления больничного при ковиде и ОРВИ

Эпидемиолог Чуланов разъяснил новый порядок оформления больничного при ковиде и ОРВИ

По словам министра, на сегодняшний день в России наблюдается рост занятости коечного фонда.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав РФ ввёл новый порядок оформления больничных. Теперь оформить документ можно дистанционно при лёгком течении заболевания. Если же состояние через неделю не улучшится, то пациента на дому посетит доктор.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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