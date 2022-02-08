Мурашко: Дистанционное оформление больничных действует до 15 марта

Новый порядок оформления больничных листов в дистанционном формате будет действовать до 15 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", — сказал глава Минздрава на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.

По словам министра, на сегодняшний день в России наблюдается рост занятости коечного фонда.



