Мурашко: Дистанционное оформление больничных действует до 15 марта
Отметим, что открыть лист нетрудоспособности можно онлайн при лёгком течении заболевания. Если же состояние через неделю не улучшится, то пациента на дому посетит доктор.
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Новый порядок оформления больничных листов в дистанционном формате будет действовать до 15 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", — сказал глава Минздрава на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.
По словам министра, на сегодняшний день в России наблюдается рост занятости коечного фонда.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав РФ ввёл новый порядок оформления больничных. Теперь оформить документ можно дистанционно при лёгком течении заболевания. Если же состояние через неделю не улучшится, то пациента на дому посетит доктор.
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