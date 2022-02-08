Зеленский пообещал подарить смартфоны всем привившимся от ковида пенсионерам
Кроме того, пожилым гражданам будет доступен льготный тариф. Подарки будут вручаться в рамках новой обширной государственной программы, уточнил лидер Незалежной.
Владимир Зеленский на форуме Diia Summit. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всем украинцам старше 60 лет, поставившим вакцину от коронавируса, подарят смартфоны и льготные тарифы. Об этом украинский лидер заявил на форуме Diia Summit.
Зеленский напомнил, что два года назад в стране были запущены курсы цифровой грамотности для пожилых, а весной 2022-го запускается новая обширная государственная программа.
"Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", — уточнил президент Незалежной.
А ранее в Минздраве Украины заявили о новой вспышке коронавируса. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, наиболее сложная эпидситуация сейчас сложилась в Ивано-Франковской области. Негативная динамика наблюдается ещё в трёх регионах страны.
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