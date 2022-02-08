Зеленский пообещал подарить смартфоны всем привившимся от ковида пенсионерам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всем украинцам старше 60 лет, поставившим вакцину от коронавируса, подарят смартфоны и льготные тарифы. Об этом украинский лидер заявил на форуме Diia Summit.

Зеленский напомнил, что два года назад в стране были запущены курсы цифровой грамотности для пожилых, а весной 2022-го запускается новая обширная государственная программа.

"Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", — уточнил президент Незалежной.