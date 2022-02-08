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Зеленский пообещал подарить смартфоны всем привившимся от ковида пенсионерам

Кроме того, пожилым гражданам будет доступен льготный тариф. Подарки будут вручаться в рамках новой обширной государственной программы, уточнил лидер Незалежной.

8 февраля, 12:30
<p>Владимир Зеленский на форуме Diia Summit. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-predstavnikami-it-industriy-72725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис </a>президента Украины</p>

Владимир Зеленский на форуме Diia Summit. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всем украинцам старше 60 лет, поставившим вакцину от коронавируса, подарят смартфоны и льготные тарифы. Об этом украинский лидер заявил на форуме Diia Summit.

Зеленский напомнил, что два года назад в стране были запущены курсы цифровой грамотности для пожилых, а весной 2022-го запускается новая обширная государственная программа.

"Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", — уточнил президент Незалежной.

Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен за прививку от ковида

Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен за прививку от ковида

А ранее в Минздраве Украины заявили о новой вспышке коронавируса. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, наиболее сложная эпидситуация сейчас сложилась в Ивано-Франковской области. Негативная динамика наблюдается ещё в трёх регионах страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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