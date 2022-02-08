В возрасте 90 лет умер организатор кинопроизводства Феликс Эскин

На 91-м году жизни скончался советский и российский кинематографист, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов Феликс Эскин. Об этом сообщается на сайте "Ленфильма".

"Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, память о котором надолго сохранится в сердцах ленфильмовцев. Киностудия скорбит вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.

Кинематографист известен по работе с режиссёром Алексеем Германом. Эскин был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". В своей жизни он работал со многими известными режиссёрами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и других.

Эскин начал свою работу на "Ленфильме" в 1957 году в качестве водопроводчика и кочегара. Старание и талант позволили ему в 1962 году вырасти до организатора производства. Он работал администратором на съёмке картин "Черёмушки", "Не забудь… станция Луговая", "Браслет-2" и других. На съёмке фильма "На войне как на войне" он исполнял обязанности заместителя директора картины.

Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина "Одна на всех", где ему удалось поработать сценаристом.