Очередная медаль: Лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в спринте
В финале он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо и итальянцу Федерико Пеллигрино.
Александр Терентьев. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине, принеся нашей команде девятую медаль.
В финальном заезде он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо, который и был фаворитом в этом виде программы, и итальянцу Федерико Пеллегрино.
Ещё один представитель нашей страны — Артём Мальцев — не сумел включиться в разобрку за награды, остановившись на пятой строчке.
Комментариев: 0