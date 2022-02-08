Очередная медаль: Лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в спринте

Российский лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине, принеся нашей команде девятую медаль.

В финальном заезде он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо, который и был фаворитом в этом виде программы, и итальянцу Федерико Пеллегрино.