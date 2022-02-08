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Очередная медаль: Лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в спринте

В финале он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо и итальянцу Федерико Пеллигрино.

8 февраля, 12:19

Александр Терентьев. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лыжник Александр Терентьев взял бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине, принеся нашей команде девятую медаль.

В финальном заезде он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо, который и был фаворитом в этом виде программы, и итальянцу Федерико Пеллегрино.

Российские лыжницы не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022

Российские лыжницы не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022

Ещё один представитель нашей страны — Артём Мальцев — не сумел включиться в разобрку за награды, остановившись на пятой строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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