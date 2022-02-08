Российские лыжницы не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022

Российские лыжницы не сумели попасть в финал спринта в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Так, Юлия Ступак и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале, а вот Вероника Степанова до последнего боролась в полуфинале, но от спора за награды её отделило буквально полсекунды.