Российские лыжницы не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022
Ближе всех была Вероника Степанова, однако для попадания в решающий забег ей не хватило меньше секунды.
Вероника Степанова. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские лыжницы не сумели попасть в финал спринта в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Так, Юлия Ступак и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале, а вот Вероника Степанова до последнего боролась в полуфинале, но от спора за награды её отделило буквально полсекунды.
Добавим, что у мужчин все представители нашей страны — Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев — пробились в полуфинал.
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