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Российские лыжницы не попали в финал спринта на Олимпиаде-2022

Ближе всех была Вероника Степанова, однако для попадания в решающий забег ей не хватило меньше секунды.

8 февраля, 11:53

Вероника Степанова. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские лыжницы не сумели попасть в финал спринта в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Так, Юлия Ступак и Наталья Непряева выбыли в четвертьфинале, а вот Вероника Степанова до последнего боролась в полуфинале, но от спора за награды её отделило буквально полсекунды.

Лыжник Устюгов занял второе место в квалификации спринта на Олимпиаде-2022

Лыжник Устюгов занял второе место в квалификации спринта на Олимпиаде-2022

Добавим, что у мужчин все представители нашей страны — Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев — пробились в полуфинал.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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