Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Носов был сильным управленцем, ярким и талантливым человеком, а его опыт — востребованным на различных должностях и ответственных направлениях. При жизни глава корпорации внёс существенный вклад в развитие российских регионов, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Он занимал должность руководителя организации с мая 2021 года.

Носову было 43 года. Информация о причинах смерти не уточняется.