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Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

При жизни он внёс существенный вклад в развитие российских регионов. Носов занимал должность руководителя этой организации с мая 2021 года.

8 февраля, 12:21
<p>Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Фото © ТАСС /Валерий Шарифулин</p>

Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Фото © ТАСС /Валерий Шарифулин

Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Носов был сильным управленцем, ярким и талантливым человеком, а его опыт — востребованным на различных должностях и ответственных направлениях. При жизни глава корпорации внёс существенный вклад в развитие российских регионов, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Он занимал должность руководителя организации с мая 2021 года.

Носову было 43 года. Информация о причинах смерти не уточняется.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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