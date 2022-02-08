Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
При жизни он внёс существенный вклад в развитие российских регионов. Носов занимал должность руководителя этой организации с мая 2021 года.
Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Фото © ТАСС /Валерий Шарифулин
Скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Носов был сильным управленцем, ярким и талантливым человеком, а его опыт — востребованным на различных должностях и ответственных направлениях. При жизни глава корпорации внёс существенный вклад в развитие российских регионов, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Он занимал должность руководителя организации с мая 2021 года.
Носову было 43 года. Информация о причинах смерти не уточняется.
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