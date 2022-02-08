В Перми незнакомка украла у мужчины миллион долларов из номера отеля

В Перми постоялец отеля заявил о краже миллиона долларов. Подозрения упали на девушку, с которой он познакомился накануне и выпивал в своём номере. Об этом сообщает телеканал "360".

Ринат Мурасов снимал номер в пермской гостинице на Фонтанной улице. Проснувшись в 5 утра, он заметил пропажу девушки и одного миллиона долларов. На вопрос, почему он хранил такую большую сумму денег в номере отеля, мужчина ответил, что занимается благотворительностью и помогает людям в сложном финансовом положении.

"Эти деньги предназначались, ну, для людей. Я могу любому купить квартиру, машину, дачу. Ну, то есть делаю людей счастливыми", — уточнил Муратов.

Мужчина написал заявление в полицию. По данным телеканала, в МВД по краю уже начали проверку.

Сайту Rifеу.ru Ринат рассказал что не помнит даже имени той девушки. По его словам, он услышал, как кто-то веселится в соседнем номере, и решил напроситься. Там он обнаружил двух представительниц прекрасного пола, отмечавших чей-то развод. Потом он вернулся к себе. Однако соседки из-за чего-то поругались, и одна из них пришла к нему. Утром она украла деньги, а также пояс от халата и полотенце.