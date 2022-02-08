Макрон заявил об ощутимом напряжении на встрече с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что в ходе его встречи с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимое напряжение. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.