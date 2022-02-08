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Макрон заявил об ощутимом напряжении на встрече с Путиным

По словам французского лидера, российский президент иронизировал меньше обычного. Переговоры двух лидеров состоялись 7 февраля в Кремле и продолжались пять часов.

8 февраля, 12:11
<p>Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля в Кремле. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1490835209339957248/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля в Кремле. Фото © Twitter / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что в ходе его встречи с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимое напряжение. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

"Напряжение было ощутимым", — сказал французский президент.

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По словам Макрона, Путин в ходе встречи иронизировал меньше обычного.

Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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