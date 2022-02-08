В Ленобласти охранника больницы подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки

Охранника тихвинской межрайонной больницы подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы, которая была пациенткой медучреждения. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

В больницу девятиклассница попала в результате ссоры с родителями. Позднее её должны были перевести в центр "Светлячок", чтобы оказать психологическую помощь. По словам девочки, 44-летний охранник дал ей неизвестный порошок, а затем изнасиловал в больничной подсобке на первом этаже.

Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания. Указывается, что в середине 2000-х годов Олег уже был несколько раз судим за наркотики.

По факту произошедшего следователи и прокуратура в Ленинградской области проводят проверку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокурорского органа. Уголовное дело пока не возбуждено.