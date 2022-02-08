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В Ленобласти охранника больницы подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Указывается, что в середине 2000-х годов он уже был несколько раз судим за наркотики.

8 февраля, 12:06
<p>Охранник межрайонной больницы в Тихвине, который подозревается в изнасиловании девятиклассницы. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka/8675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mashmoyka</a></p>

Охранник межрайонной больницы в Тихвине, который подозревается в изнасиловании девятиклассницы. Фото © Telegram / mashmoyka

Охранника тихвинской межрайонной больницы подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы, которая была пациенткой медучреждения. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

В больницу девятиклассница попала в результате ссоры с родителями. Позднее её должны были перевести в центр "Светлячок", чтобы оказать психологическую помощь. По словам девочки, 44-летний охранник дал ей неизвестный порошок, а затем изнасиловал в больничной подсобке на первом этаже.

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Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания. Указывается, что в середине 2000-х годов Олег уже был несколько раз судим за наркотики.

По факту произошедшего следователи и прокуратура в Ленинградской области проводят проверку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокурорского органа. Уголовное дело пока не возбуждено.

Лайф сообщал, что в силу вступил закон "Единой России" о пожизненном заключении педофилов. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные деяния.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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