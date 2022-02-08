Nvidia отказалась от покупки разработчика микросхем Arm за $66 млрд

Производитель графических процессоров и видеокарт Nvidia сообщил об отказе приобретать разработчика полупроводников Arm за 66 миллиардов долларов. Как уточняется в пресс-релизе компании, стороны расторгли соглашение из-за значительных проблем с регулятором.

При этом компания согласилась оставить в виде компенсации 1,25 миллиарда долларов, внесённые в японский холдинг Softbank, которому принадлежит разработчик, в качестве аванса при подписании соглашения в сентябре 2020 года.

По словам основателя и главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, компания будет тесно сотрудничать с Arm, несмотря на сорвавшуюся сделку. Он ожидает, что разработчик станет самым важным создателем архитектуры для центральных процессоров следующего десятилетия. Сохранению отношений поспособствует и оставшаяся у Nvidia 20-летняя лицензия на Arm.

В компании Arm после сорвавшейся сделке сменилось руководство. На место покинувшего разработчика исполнительного директора Саймона Сегарса пришёл ранее возглавлявший подразделение интеллектуальной собственности Рене Хаас, уточняет Financial Times.

Против сделки выступали антимонопольные регуляторы США, Великобритании и Евросоюза, выражая обеспокоенность, что поглощение Arm, чьи технологии используются в более чем 90% всех мобильных устройств, даст Nvidia возможность контролировать разработки для подрыва позиций конкурентов. Также против соглашения выступали крупные технологические компании, использующие разработки Arm, среди них Microsoft, Google, Samsung, Qualcomm и Tesla.