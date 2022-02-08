В Алма-Ате около телебашни "Коктобе" обнаружили тайник с оружием
По данным оперативников, не исключено, что ружья могли быть украдены в ходе массовых беспорядков и использованы в преступных целях. Находка отправлена на экспертизу.
Содержимое тайника с оружием. Кадр из видео © YouTube / Полиция Алма-Аты
В Алма-Ате правоохранители нашли тайник с оружием у телевизионной вышки "Коктобе", которую в январе пытались захватить радикалы. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
"Прилегающую местность проверял инспектор-кинолог со служебно-разыскной собакой. Ими в кустах обнаружены два гладкоствольных ружья. Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на экспертизу", — сказал начальник управления полиции Медеуского района Алма-Аты Даурен Утебаев.
По данным полиции, не исключено, что оружие могло быть украдено в ходе массовых беспорядков и использовано в преступных целях.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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