В Алма-Ате около телебашни "Коктобе" обнаружили тайник с оружием

В Алма-Ате правоохранители нашли тайник с оружием у телевизионной вышки "Коктобе", которую в январе пытались захватить радикалы. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"Прилегающую местность проверял инспектор-кинолог со служебно-разыскной собакой. Ими в кустах обнаружены два гладкоствольных ружья. Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на экспертизу", — сказал начальник управления полиции Медеуского района Алма-Аты Даурен Утебаев.