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Жена погибшего в Красноярском крае депутата Шалько считает не случайной смерть мужа

По словам супруги, парламентарий был профессиональным охотником и не мог совершить ошибки, неосторожно обращаясь с оружием. При этом она отрицает наличие у него врагов и недоброжелателей.

8 февраля, 11:43

Андрей Шалько. Фото на обложке © ideputat.er.ru

Смерть депутата Новосёловского районного совета в Красноярском крае Андрея Шалько не случайна. Таким мнением с телеканалом "360" поделилась Ольга, жена погибшего.

"Я не думаю, что это была случайность. Он просто не мог этого сделать. Ещё утром он разговаривал с детьми, всё было замечательно", — сказала она.

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По словам супруги, Шалько был профессиональным охотником и не мог совершить ошибки, неосторожно обращаясь с оружием. При этом она отрицает наличие у него врагов и недоброжелателей.

Напомним, что депутата нашли мёртвым в собственном доме на территории Комского сельсовета Красноярского края. На теле парламентария было обнаружено огнестрельное ранение. При этом в управлении Следственного комитета РФ по краю заметили, что признаков криминальной смерти не обнаружено.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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