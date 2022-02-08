Жена погибшего в Красноярском крае депутата Шалько считает не случайной смерть мужа

Смерть депутата Новосёловского районного совета в Красноярском крае Андрея Шалько не случайна. Таким мнением с телеканалом "360" поделилась Ольга, жена погибшего.

"Я не думаю, что это была случайность. Он просто не мог этого сделать. Ещё утром он разговаривал с детьми, всё было замечательно", — сказала она.

По словам супруги, Шалько был профессиональным охотником и не мог совершить ошибки, неосторожно обращаясь с оружием. При этом она отрицает наличие у него врагов и недоброжелателей.