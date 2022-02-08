Трудности перевода: Фигуристка Мишина не поняла вопроса журналиста и выругалась в эфире
Позднее ей помогли партнёры по команде, и она смогла ответь представителям СМИ.
Фигуристка Анастасия Мишина выругалась в прямом эфире. Видео © BBC Sport
Российская фигуристка Анастасия Мишина не смогла понять вопроса британских журналистов после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине и выругалась прямо во время эфира телеканала Би-би-си.
Мишиной задали вопрос, как она себя чувствует после падения во время произвольной программы командного турнира.
"Я, ***, не поняла", — сказала Мишина, чем сильно рассмешила своих партнёров по сборной России.
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Позднее ей помогли с переводом вопроса, и Мишина сумела ответить, заявив, что всё было нормально, а падение произошло в последние пять секунд программы.
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