Трудности перевода: Фигуристка Мишина не поняла вопроса журналиста и выругалась в эфире

Фигуристка Анастасия Мишина выругалась в прямом эфире. Видео © BBC Sport

Российская фигуристка Анастасия Мишина не смогла понять вопроса британских журналистов после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине и выругалась прямо во время эфира телеканала Би-би-си.

Мишиной задали вопрос, как она себя чувствует после падения во время произвольной программы командного турнира.

"Я, ***, не поняла", — сказала Мишина, чем сильно рассмешила своих партнёров по сборной России.