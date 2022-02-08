Спас сугроб: В Уфе 10-летняя девочка выжила после падения с восьмого этажа
По предварительным данным, ребёнок почувствовал себя плохо и вышел на балкон подышать свежим воздухом.
Фото © Pixabay
10-летняя девочка упала с балкона восьмого этажа в Уфе и выжила, падение смягчил сугроб. Сейчас ребёнок госпитализирован.
Мама девочки рассказала, что всё произошло, когда они собирались идти на прогулку. Ребёнок почувствовал себя плохо и вышел на балкон подышать свежим воздухом.
"Когда она стояла у открытого балконного окна, облокотившись на подоконник, почувствовала головокружение и упала вниз", — рассказали в Уфимском управлении гражданской защиты.
Все детали случившегося уточняются.
А ранее Лайф рассказывал, как в Уфе заплакавший ребёнок чудом спас семью от упавшей с крыши дома глыбы льда. Жители не раз просили управляющую компанию почистить крыши или установить козырёк над подъездом, однако их просьбы не выполнялись.
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