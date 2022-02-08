Пережившая теракт в Беслане три года прикована к постели и теперь продаёт дом из-за лечения

О Марине Дучко многие заговорили в 2019 году, когда блогер Юрий Дудь выпустил документальный фильм о Беслане. Во время террористического акта в школе № 1 в 2004 году женщина была одной из заложниц. Тогда она и получила серьёзную травму позвоночника, которая навсегда изменила её жизнь. После ролика блогера на женщину подписалось множество людей, которых покорило её необычное и милое хобби — Марина любит выращивать фиалки.

Марина Дучко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / marina_fialochka

Что не порадовало подписчиков — так это состояние женщины. В 2018 году у неё начались осложнения, причём, как утверждает сама Марина, у врача была возможность заметить намечающиеся проблемы, и не одна, но он их проигнорировал. В итоге абсцесс и остеомиелит буквально уничтожили тазовую кость пациентки, и теперь она не может даже сидеть в инвалидном кресле, пишет "Стархит". Женщина обращалась в различные больницы и в Москве, и в Берлине, однако помочь ей отказались.

Марина Дучко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / marina_fialochka

Единственная клиника, где медики ещё сохранили надежду спасти Марину, находится в Греции и требует по миллиону рублей в месяц. У женщины, разумеется, нет таких денег. Изначально государство выделило ей два миллиона на лечение, но средства давно закончились. И теперь у Марины не остаётся выхода — только продать своё жильё в Беслане. За трёхэтажный дом в 90 квадратных метров женщина просит три миллиона рублей, но согласна и на торг.









Такая ситуация не на шутку взволновала подписчиков. Юзеры поспешили распространить информацию по местным пабликам и блогерам, чтобы донести историю Марины до уровня региональных СМИ. Пользователи Сети собирают деньги на лечение женщины, пострадавшей во время теракта в Беслане, чтобы та не лишилась жилья.

Марина Дучко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / marina_fialochka