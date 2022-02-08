Суд по новому делу против Навального пройдёт в колонии 15 февраля

Лефортовский суд Москвы уже через неделю, 15 февраля, приступит к рассмотрению нового уголовного дела против блогера Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

"Суд назначил рассмотрение дела Навального, обвиняемого по четырём эпизодам мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам, связанным с неуважением к суду, на 10:00 15 февраля", — сказали в суде.