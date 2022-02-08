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Суд по новому делу против Навального пройдёт в колонии 15 февраля

Выездное заседание состоится в ИК № 2 во Владимирской области. В числе прочего блогер обвиняется в неуважении к суду.

8 февраля, 11:33

Владимирская область. Петушки. Алексей Навальный во время заседания Петушинского районного суда. Фото на обложке © ТАСС / АР / Denis Kaminev

Лефортовский суд Москвы уже через неделю, 15 февраля, приступит к рассмотрению нового уголовного дела против блогера Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

"Суд назначил рассмотрение дела Навального, обвиняемого по четырём эпизодам мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам, связанным с неуважением к суду, на 10:00 15 февраля", — сказали в суде.

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Как сообщает ТАСС, выездное заседание пройдёт в колонии, где сейчас находится фигурант — в ИК № 2 во Владимирской области.

Напомним, что Навальный по решению суда проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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