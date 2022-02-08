Отряд российских десантных кораблей начал переход из Средиземного в Чёрное море
В Минобороны РФ уточнили, что там они примут участие в военно-морских учениях. Уточняется, что три судна сейчас находятся в проливе Дарданеллы, ещё три пройдут в течение следующих суток.
Большой десантный корабль "Георгий Победоносец". Фото на обложке © ТАСС / Кожевников Денис
Отряд из шести больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов переходит из Средиземного моря в Чёрное. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что там они примут участие в военно-морских учениях. Как отмечается, суда "Королёв", "Минск" и "Калининград", совершающие плановый переход, в настоящее время находятся в проливе Дарданеллы.
"Десантные корабли "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что корабли Северного и Балтийского флотов в рамках учений прибыли в порт Тартус в Сирии. Там расположена база ВМФ России.
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