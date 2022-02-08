Отряд российских десантных кораблей начал переход из Средиземного в Чёрное море

Отряд из шести больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов переходит из Средиземного моря в Чёрное. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что там они примут участие в военно-морских учениях. Как отмечается, суда "Королёв", "Минск" и "Калининград", совершающие плановый переход, в настоящее время находятся в проливе Дарданеллы.

"Десантные корабли "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", — отметили в ведомстве.