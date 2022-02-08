Следователи завели дело после смерти четырёх детей в больнице под Новосибирском

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело из-за смерти четверых детей в отделении детской онкологии и гематологии в Клинической центральной районной больнице Краснообска. Об этом пишет NGS.ru со ссылкой на маму одного из умерших.

"Мне сообщили, что возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших по неосторожности смерть несовершеннолетних. Помимо нас там ещё трое детей, которые проходили лечение в краснообской больнице в 2021 году. Нашли много нарушений в диагностике и лечении", — рассказала женщина.

По словам матери погибшей, сотрудники страховой компании "Симаз-мед" провели экспертизу оказания помощи её дочери в четырёх городских медучреждениях. Нарушения были выявлены лишь в краснообской больнице. Отмечается, что к ней должны были применить штрафные санкции.

Информацию о возбуждении данного уголовного дела подтвердила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина. Она отметила, что в настоящее время производство предварительного следствия по уголовному делу не завершено. Более подробные данные пока не предоставляются.