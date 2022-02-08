Песков объяснил появление очень длинного стола на переговорах Путина и Макрона

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров находились за длинным столом исключительно из-за эпидемиологических мер. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Исключительно эпидемиологические меры", — цитирует Пескова издание "Подъём".

В соцсетях после публикации фотографий со встречи уже начали шутить по поводу очень длинного стола, а некоторые зарубежные издания усмотрели в этом политическую подоплёку.