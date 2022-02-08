Песков объяснил появление очень длинного стола на переговорах Путина и Макрона
В соцсетях после публикации фотографий со встречи двух лидеров начали шутить и создавать мемы. По мнению пользователей, именно расстояние между президентами стало причиной их очень долгой беседы.
Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля. Фото © Kremlin.ru
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров находились за длинным столом исключительно из-за эпидемиологических мер. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Исключительно эпидемиологические меры", — цитирует Пескова издание "Подъём".
В соцсетях после публикации фотографий со встречи уже начали шутить по поводу очень длинного стола, а некоторые зарубежные издания усмотрели в этом политическую подоплёку.
Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.
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