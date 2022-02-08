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Песков объяснил появление очень длинного стола на переговорах Путина и Макрона

В соцсетях после публикации фотографий со встречи двух лидеров начали шутить и создавать мемы. По мнению пользователей, именно расстояние между президентами стало причиной их очень долгой беседы.

8 февраля, 11:09
<p>Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67734/photos/67564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля. Фото © Kremlin.ru

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров находились за длинным столом исключительно из-за эпидемиологических мер. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Исключительно эпидемиологические меры", — цитирует Пескова издание "Подъём".

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В соцсетях после публикации фотографий со встречи уже начали шутить по поводу очень длинного стола, а некоторые зарубежные издания усмотрели в этом политическую подоплёку.

Лайф напоминает, что накануне, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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