Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2022, 14:29

Барецкий раскритиковал идею превратить похороны в госуслугу

Стас Барецкий. Фото © VK / stasbareckiy

Стас Барецкий. Фото © VK / stasbareckiy

По мнению шоумена, инициатива направлена на определённые агентства ритуальных услуг и "нечто похожее было в Советском Союзе", но тогда идея оказалась безуспешной.

На фоне высокой смертности от коронавируса уменьшение числа предпринимателей, занимающихся ритуальным бизнесом, может сделать только хуже. Таким мнением поделился с РИА ФАН президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

"От имени ритуальщиков скажу, что в данной инициативе нет ничего страшного. Похоронный бизнес и так наполовину у нас теневой, так что сильно кому-то навредить данный законопроект, если он будет принят, не сможет", — отметил он.

Юрист Калинов рассказал, как россиян обманывают ритуальные агентства
Юрист Калинов рассказал, как россиян обманывают ритуальные агентства
По мнению Барецкого, инициатива направлена на определённые агентства ритуальных услуг и "нечто похожее было в Советском Союзе", но тогда идея оказалась безуспешной.

"Не будет действовать эта мера и сейчас. Чем это всё закончится? Появится один монополист, и расцветёт пышным цветом чёрный рынок ритуальных услуг", — уточнил он.

В Союзе похоронных организаций раскритиковали идею подготовки похорон через "Госуслуги"
В Союзе похоронных организаций раскритиковали идею подготовки похорон через "Госуслуги"

Шоумен подчеркнул, что его компании нововведения никак не коснутся. Однако законодательная инициатива "отсечёт от похоронного бизнеса частных лиц, которые гораздо успешнее могут разобраться с "наплывом" жертв CoViD-19, нежели неповоротливая государственная структура", считает Барецкий.

Ранее в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Новый законопроект предполагает также внесение всех компаний, работающих в этой сфере, в специальный реестр.

BannerImage
Ирина Мусина
  • Новости
  • Стас Барецкий
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar