Барецкий раскритиковал идею превратить похороны в госуслугу

По мнению шоумена, инициатива направлена на определённые агентства ритуальных услуг и "нечто похожее было в Советском Союзе", но тогда идея оказалась безуспешной.

На фоне высокой смертности от коронавируса уменьшение числа предпринимателей, занимающихся ритуальным бизнесом, может сделать только хуже. Таким мнением поделился с РИА ФАН президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

"От имени ритуальщиков скажу, что в данной инициативе нет ничего страшного. Похоронный бизнес и так наполовину у нас теневой, так что сильно кому-то навредить данный законопроект, если он будет принят, не сможет", — отметил он.

По мнению Барецкого, инициатива направлена на определённые агентства ритуальных услуг и "нечто похожее было в Советском Союзе", но тогда идея оказалась безуспешной.

"Не будет действовать эта мера и сейчас. Чем это всё закончится? Появится один монополист, и расцветёт пышным цветом чёрный рынок ритуальных услуг", — уточнил он.

Шоумен подчеркнул, что его компании нововведения никак не коснутся. Однако законодательная инициатива "отсечёт от похоронного бизнеса частных лиц, которые гораздо успешнее могут разобраться с "наплывом" жертв CoViD-19, нежели неповоротливая государственная структура", считает Барецкий.