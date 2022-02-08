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Барецкий раскритиковал идею превратить похороны в госуслугу

По мнению шоумена, инициатива направлена на определённые агентства ритуальных услуг и "нечто похожее было в Советском Союзе", но тогда идея оказалась безуспешной.

8 февраля, 11:29
<p>Стас Барецкий. Фото © VK / <a href="https://vk.com/stasbareckiy?z=photo95753073_457264118/photos95753073" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stasbareckiy</a></p>

Стас Барецкий. Фото © VK / stasbareckiy

На фоне высокой смертности от коронавируса уменьшение числа предпринимателей, занимающихся ритуальным бизнесом, может сделать только хуже. Таким мнением поделился с РИА ФАН президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

"От имени ритуальщиков скажу, что в данной инициативе нет ничего страшного. Похоронный бизнес и так наполовину у нас теневой, так что сильно кому-то навредить данный законопроект, если он будет принят, не сможет", — отметил он.

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По мнению Барецкого, инициатива направлена на определённые агентства ритуальных услуг и "нечто похожее было в Советском Союзе", но тогда идея оказалась безуспешной.

"Не будет действовать эта мера и сейчас. Чем это всё закончится? Появится один монополист, и расцветёт пышным цветом чёрный рынок ритуальных услуг", — уточнил он.

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Шоумен подчеркнул, что его компании нововведения никак не коснутся. Однако законодательная инициатива "отсечёт от похоронного бизнеса частных лиц, которые гораздо успешнее могут разобраться с "наплывом" жертв CoViD-19, нежели неповоротливая государственная структура", считает Барецкий.

Ранее в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Новый законопроект предполагает также внесение всех компаний, работающих в этой сфере, в специальный реестр.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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