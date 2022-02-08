В Москве подростка, который просил лишить мать родительских прав, вернули в семью

Напомним, что в январе подросток попросил лишить его мать родительских прав, потому что та не хочет нигде работать. Когда мальчик спросил у родительницы, почему та нигде не трудится, женщина якобы избила его. Семья 14-летнего подростка находится в тяжёлых условиях: он с 13-летним братом, 22-летней сестрой и 46-летней мамой живёт в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на юго-западе столицы. Две другие комнаты их отец продал, когда уходил из семьи, и сейчас в них живут посторонние люди. У семьи школьника нет холодильника, стиральной машины и даже кроватей. Живут они на пособие — около 17 тысяч рублей в месяц.