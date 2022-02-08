В Москве подростка, который просил лишить мать родительских прав, вернули в семью
По имеющимся данным, мальчик сам захотел вернуться домой, сказав об этом сотрудникам ПДН. При этом родительница работу так и не нашла.
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В Москве в семью вернули подростка, который просил лишить его мать родительских прав, потому что та не хочет нигде работать. Об этом Лайфу сообщил свой источник.
Пока полиция разбиралась в деле, 14-летний мальчик находился в больнице с побоями. По словам матери подростка, в медучреждении его удерживали насильно, а подписать отказ от опекунства в участке заставили под моральным давлением.
Сообщается, что мальчик сам захотел вернуться домой, сказав об этом сотрудникам ПДН. Ребёнка вернули в семью. Мать на работу так и не устроилась, дети продолжают жить в ужасных условиях.
Маму мальчика окружающие описывают как своеобразного, эмоционально неустойчивого человека. Она завела на YouTube свой канал, где рассказывает о слежке людей из ОПГ за её детьми.
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Напомним, что в январе подросток попросил лишить его мать родительских прав, потому что та не хочет нигде работать. Когда мальчик спросил у родительницы, почему та нигде не трудится, женщина якобы избила его. Семья 14-летнего подростка находится в тяжёлых условиях: он с 13-летним братом, 22-летней сестрой и 46-летней мамой живёт в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на юго-западе столицы. Две другие комнаты их отец продал, когда уходил из семьи, и сейчас в них живут посторонние люди. У семьи школьника нет холодильника, стиральной машины и даже кроватей. Живут они на пособие — около 17 тысяч рублей в месяц.
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