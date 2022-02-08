СВР заявила о готовящихся акциях против военных РФ в Сирии

Американские спецслужбы собираются с помощью экстремистов в Сирии организовать акции против сирийских силовиков, а также иранских и российских военных. Об этом пишет пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Для достижения своих целей в Сирии американцы активно задействуют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооружённой оппозицией, а по сути с радикальными исламистскими группировками. Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана", — говорится в сообщении.

Кроме того, Вашингтон намерен использовать медиаресурсы, чтобы нагнетать протестные настроения в сирийском обществе. В том числе кампания развернётся в арабоязычных социальных сетях. Американские власти собираются использовать "сложное социально-экономическое положение для организации массовых антиправительственных выступлений", в ходе которых правоохранительные органы будут провоцировать на применение силы против "мирных протестующих", сообщили в СВР.

В службе также рассказали, что США продолжают похищать нефть, находящуюся на оккупированных территориях Сирии, а затем незаконно продавать её. Так, ежемесячно там извлекается до трёх миллионов баррелей сырья. Около трети этой нефти продаётся в Курдский автономный район Ирака по цене 35–40 долларов за баррель, сообщили в СВР.