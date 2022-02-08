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Экс-супруг жительницы Дзержинска, родившей в коллекторе, хочет лишить её родительских прав

Бывший муж уточнил, что отцом новорождённого является другой мужчина, с которым женщина познакомилась в Интернете. Оказалось, в колодце у пары было свидание.

8 февраля, 11:52

Скришот из видео © Telegram / SHOT

Бывший супруг родившей ребёнка в колодце жительницы Дзержинска пожаловался на её безответственность. Видео © Telegram / SHOT

Экс-супруг жительницы Дзержинска, которая родила ребёнка в канализационном коллекторе, рассказал, что женщина вообще не занимается воспитанием детей и практически не кормит их. В беседе с телеграм-каналом SHOT мужчина заявил, что планирует писать заявление, чтобы его бывшую жену лишили родительских прав.

"Безответственная. Ей пофиг на всё. Она нечистоплотная", — пожаловался он.

Новорождённый является третьим ребёнком женщины. А его отец, по словам мужчины, — некий "бывший сиделец", с которым женщина познакомилась в Интернете. Как сообщает SHOT, в коллекторе у парочки было свидание. Таким необычным способом мужчина пытался удивить возлюбленную, однако сам испытал непередаваемые эмоции, когда дама сердца вдруг начала рожать.

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Тринадцатилетний сын жительницы Дзержинска сейчас живёт со своим отцом, а двухлетний мальчик, который находился с матерью, когда она рожала третьего ребёнка в канализационном люке, проживает с ней в общежитии.

Ранее Лайф сообщал, что подростка, который просил лишить мать родительских прав, вернули в семью. По имеющимся данным, мальчик сам захотел вернуться домой, сказав об этом сотрудникам ПДН. При этом родительница работу так и не нашла.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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