Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

Генеральная прокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обвинительное заключение утверждено прокурорами, а материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Помимо Абызова в деле фигурируют его соучастники Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Дата первого заседания пока не назначена.