Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова
Обвинительное заключение в отношении управленца утверждено сотрудниками надзорного ведомства. Дата первого заседания инстанции пока не назначена.
Михаил Абызов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Генеральная прокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что обвинительное заключение утверждено прокурорами, а материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Помимо Абызова в деле фигурируют его соучастники Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Дата первого заседания пока не назначена.
Ранее Лайф рассказывал, что суд взыскал рекордную для России сумму — 32,5 миллиарда рублей — с Михаила Абызова в пользу государства. В Генпрокуратуре пояснили, что эти средства являются незаконным доходом.
Напомним, что в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.
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