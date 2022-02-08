НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

Обвинительное заключение в отношении управленца утверждено сотрудниками надзорного ведомства. Дата первого заседания инстанции пока не назначена.

8 февраля, 12:00
<p>Михаил Абызов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Михаил Абызов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Генеральная прокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обвинительное заключение утверждено прокурорами, а материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Помимо Абызова в деле фигурируют его соучастники Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Дата первого заседания пока не назначена.

СК завершил расследование по делу экс-министра Абызова

СК завершил расследование по делу экс-министра Абызова

Ранее Лайф рассказывал, что суд взыскал рекордную для России сумму — 32,5 миллиарда рублей — с Михаила Абызова в пользу государства. В Генпрокуратуре пояснили, что эти средства являются незаконным доходом.

Напомним, что в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры

Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1