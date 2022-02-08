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Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет матч с Россией в респираторах

Ранее нашим спортсменкам пришлось таким же образом играть против Канады из-за поздно пришедших тестов на коронавирус.

8 февраля, 12:10

Женская сборная России по хоккею. Фото на обложке © ТАСС/Антон Новодережкин

Женская сборная Финляндии по хоккею приняла решение выйти на матч против команды России в рамках Олимпиады в Пекине в респираторах. Об этом сообщается на странице финской команды в "Твиттере".

Такое решение финки приняли после целого ряда консультаций с Международной федерацией хоккея.

Как российских хоккеисток заставили играть в масках против Канады на Олимпиаде

Как российских хоккеисток заставили играть в масках против Канады на Олимпиаде

Напомним, матч женского хоккейного турнира Россия – Канада на Олимпиаде в Пекине был задержан на час из-за того, что канадки отказались выходить на лёд. В итоге хоккеистки обеих команд были вынуждены начать матч в масках, но в третьем периоде наша команда сумела их снять. Сама встреча завершилась победой сборной Канады со счётом 6:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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