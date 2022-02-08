В Свердловской области охотник погиб, пытаясь добить косулю прикладом ружья

В Полевском городском округе Свердловской области погиб охотник, который пытался добить раненую косулю прикладом ружья. Мужчина скончался из-за непроизвольного выстрела в живот, об этом сообщили в региональном Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

"Смертельное ранение в область брюшной полости получил гражданин Л., который вместе со знакомыми принимал участие в коллективной охоте на косулю сибирскую по разрешению на территории охотничьего угодья "Северское", — передаёт MK со ссылкой на департамент.

Несчастный случай произошёл в лесном массиве у села Красный Брод ещё 16 декабря прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас. Уточняется, что мужчина пытался добить раненую косулю прикладом охотничьего ружья ИЖ-54 калибра 12 мм.

Позднее охотника доставили в Полевскую центральную городскую больницу, где он скончался. По факту смерти мужчины правоохранительные органы провели проверку.