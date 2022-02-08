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В Свердловской области охотник погиб, пытаясь добить косулю прикладом ружья

Несчастный случай произошёл в лесном массиве у села Красный Брод на территории охотничьего угодья "Северское" ещё 16 декабря прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас.

8 февраля, 12:09

Фото на обложке © Pixabay

В Полевском городском округе Свердловской области погиб охотник, который пытался добить раненую косулю прикладом ружья. Мужчина скончался из-за непроизвольного выстрела в живот, об этом сообщили в региональном Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

"Смертельное ранение в область брюшной полости получил гражданин Л., который вместе со знакомыми принимал участие в коллективной охоте на косулю сибирскую по разрешению на территории охотничьего угодья "Северское", — передаёт MK со ссылкой на департамент.

Несчастный случай произошёл в лесном массиве у села Красный Брод ещё 16 декабря прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас. Уточняется, что мужчина пытался добить раненую косулю прикладом охотничьего ружья ИЖ-54 калибра 12 мм.

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Позднее охотника доставили в Полевскую центральную городскую больницу, где он скончался. По факту смерти мужчины правоохранительные органы провели проверку.

Ранее в Новосибирской области на двух полицейских завели дело о незаконной охоте на косуль. СМИ уже раскрыли личность одного из задержанных, который не скрывает в соцсетях свои увлечения. Однако теперь из-за них он может лишиться должности в правоохранительных органах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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