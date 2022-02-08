Глава Минфина Франции назвал "Северный поток – 2" ключевым пунктом выхода из кризиса с РФ
Брюно Ле Мэр напомнил, что с последствиями энергетического кризиса столкнутся не США, а Европа.
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. Фото © Getty Images/EU Council / Pool/Anadolu Agency
Запуск газопровода "Северный поток – 2" является ключевым пунктом выхода из кризиса с Россией, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. Он напомнил, что с последствиями энергетического кризиса столкнутся не США, а Европа.
"Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток – 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — сказал он в эфире радиостанции France Inter.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае, если Россия совершит вторжение на Украину. При этом американский лидер не уточнил механизм, как будет осуществляться этот процесс, если он не зависит от Соединённых Штатов.
Кроме того, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан тоже предупреждал о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.
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