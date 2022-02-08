Глава Минфина Франции назвал "Северный поток – 2" ключевым пунктом выхода из кризиса с РФ

Запуск газопровода "Северный поток – 2" является ключевым пунктом выхода из кризиса с Россией, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. Он напомнил, что с последствиями энергетического кризиса столкнутся не США, а Европа.

"Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток – 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

