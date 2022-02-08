Защитник "Вест Хэма" Зума извинился за видео, на котором избил кошку

Футболист "Вест Хэма" Курт Зума принёс извинения за жестокое обращение со своей кошкой бенгальской породы. Ранее в Сети появилось видео, на котором французский защитник пнул животное ногой, а затем наотмашь ударил рукой по морде.

Как сообщает издание The Sun, агрессивное поведение Зумы было связано с тем, что кошка разбила вазу и уронила светильник с кухонного шкафа. Позднее футболист извинился за свой поступок.

"Приношу глубокие извинения за содеянное людям, которых это видео расстроило. Я хотел бы заверить каждого, что обе наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья. Моё поведение было единичным случаем, который не повторится впредь", — сказал он.

Клуб футболиста также выступил с заявлением, в котором говорится о неприемлемости жестокого обращения с животными. Там сообщили, что с защитником провели беседу, и подчеркнули, что поступок Зумы не одобряют.