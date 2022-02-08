Сборная России опустилась на пятое место общего зачёта Олимпиады в Пекине
При этом, наша команда продолжает находиться в лидерах по общему числк завоёванных наград.
Олимпийские кольца во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Фото на обложке © Getty Images/Fred Lee
Сборная России расположилась на пятом месте общего медального зачёта Олимпийских игр в Пекине.
Произошло это после победы норвежца Йоханнеса Клебо в мужском лыжном спринте, где наш Александр Терентьев стал бронзовым призёром, а также виктории конькобежца Кьёлда Нейса из Нидерландов на дистанции 1500 метров.
При этом, сборная России остаётся лидером по общему числу медалей. В активе нашей команды, к данной минуте, девять наград (две золотые, три серебряные и четыре бронзовые).
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