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Лыжник Устюгов заявил, что на Олимпиаде-2022 проиграл "главный старт восьмилетия"

Спортсмен также сообщил, что, скорее всего, не сможет выдержать до конца ещё один олимпийский цикл.

8 февраля, 12:55

Сергей Устюгов. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лыжник Сергей Устюгов, который не смог побороться за медали спринта на Олимпиаде в Пекине, поделился своими эмоциями после вылета в полуфинале соревнований.

"В первую очередь порадуемся за Саню Терентьева. Он молодой, резвый и сегодня показал, что я — мимо командного спринта. Сегодняшняя гонка решала многое. Конечно, всё будет зависеть от руководства. Но по этой гонке Артём Мальцев и Саня Терентьев были сильнее. А я главный старт восьмилетия проиграл", — приводит слова Устюгова пресс-служба ОКР.

Он также заметил, что вряд ли сможет выдержать ещё один полноценный олимпийский цикл, однако сейчас он не задумывается о завершении карьеры.

Очередная медаль: Лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в спринте

Очередная медаль: Лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в спринте

Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Терентьев занял третье место в индивидуальном спринте на Олимпиаде в Пекине и принёс России девятую медаль Игр.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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