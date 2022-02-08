Лыжник Устюгов заявил, что на Олимпиаде-2022 проиграл "главный старт восьмилетия"

Российский лыжник Сергей Устюгов, который не смог побороться за медали спринта на Олимпиаде в Пекине, поделился своими эмоциями после вылета в полуфинале соревнований.

"В первую очередь порадуемся за Саню Терентьева. Он молодой, резвый и сегодня показал, что я — мимо командного спринта. Сегодняшняя гонка решала многое. Конечно, всё будет зависеть от руководства. Но по этой гонке Артём Мальцев и Саня Терентьев были сильнее. А я главный старт восьмилетия проиграл", — приводит слова Устюгова пресс-служба ОКР.

Он также заметил, что вряд ли сможет выдержать ещё один полноценный олимпийский цикл, однако сейчас он не задумывается о завершении карьеры.