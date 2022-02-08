На Форуме цифровой безопасности обсудили защиту прав граждан в Сети и закон о "приземлении"

8 февраля на площадке Общественной палаты открылся Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. В мероприятии приняли участие отраслевые эксперты, представители Госдумы и Министерства цифрового развития. По словам председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова, основными вопросами развития онлайн-отрасли сегодня являются защита персональных данных, защита детей и подростков в Сети, а также создание официальных представительств ИТ-гигантов в российской юрисдикции. Эти вопросы широко обсуждались на площадке в ОП РФ.

— Каждый гражданин нашей страны, да и вообще в мире, вовлечён в цифровое пространство в той или иной степени. Это и госуслуги, и образовательные процессы, и коммуникации на онлайн-платформах крупнейших ИТ-корпораций, — отметил Сабитов.

По словам председателя Комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ключевой задачей с точки зрения законодателей остаётся создание безопасной интернет-среды, где пользователи не будут становиться жертвами противоправных действий, в том числе кибербуллинга или травли. Он отметил, что благодаря усилиям государства удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Не менее серьёзную угрозу, по мнению парламентария, представляет и массовое распространение фейков, а также деструктивного контента.

— Безопасность в Сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти, — уточнил Хинштейн.

Ещё одной важной темой стало поведение иностранных ИТ-площадок, которые в течение долгого времени отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали российское законодательство. Хинштейн напомнил, что все требования, направленные Роскомнадзором в адрес того же "Твиттера", касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилии, пропаганды наркотиков, подросткового суицида. В качестве "адекватной и разумной меры" парламентарий назвал оборотные штрафы к онлайн-платформам, впервые назначенные ИТ-гигантам в декабре 2021 года. Он также указал на важное значение закона о "приземлении" крупнейших онлайн-платформ.

— Принятие закона о приземлении стало ключевой вехой в развитии российского законодательства в области информационных технологий. Своеобразным фундаментом, на основе которого должны работать и другие законы о цифровой среде. <…> Без полноценного приземления мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей. <…> Никто из российских граждан в американском суде не сумеет защитить и отстоять свои права. Для защиты наших граждан такого рода разбирательства должны происходить как минимум в российской юрисдикции, — заключил Хинштейн.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов сообщил, что российские правовые инициативы находят отклик в зарубежной законодательной практике и сталкиваются с сопротивлением крупнейших цифровых корпораций.

— Вы прекрасно знаете, что Евросоюз пошёл по пути РФ и обязывает хранить на серверах ЕС данные пользователей, в частности, той самой метавселенной Facebook. Соответственно, соцсеть, которая является монополистом в Европе, начинает процесс, похожий на шантаж, заявляя: "Мы будем настаивать на обмене данных и хранении данных, в том числе и в США, и можем оставить без соцсетей всю Европу", — рассказал он.

По мнению депутата, возникновение подобной ситуации может быть выгодно российскому цифровому бизнесу, способному предложить европейским пользователям альтернативные онлайн-площадки.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин, также принявший участие в открытии форума, подчеркнул необходимость изучения влияния искусственного интеллекта на пользователей. По словам эксперта, ключевая проблема заключается в том, что, принимая юридически значимые решения о блокировке контента или банковских карт, алгоритмы не несут за них никакой ответственности. Он отметил, что пользователи должны иметь возможность защититься от ошибок, допущенных искусственным интеллектом, для чего должны быть созданы соответствующие механизмы апелляции.