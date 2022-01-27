Социально значимые френды: "ВКонтакте" стала бесплатной Правительство решило, что россияне должны иметь право на доступ к значимым соцсетям даже при нулевом балансе. Какие ресурсы Всемирной сети для граждан РФ стали бесплатными — разбирался Лайф. 26 января, 21:40 Фото © Shutterstock

С декабря прошлого года в России вступили в действие Правила ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым должен осуществляться для граждан на безвозмездной основе.

В соответствии с данным документом не только сайты государственных структур, но и некоторые социальные сети при выполнении ими определённых условий будут доступны с нулевым балансом.

Основными критериями, определяющими, какие именно соцсети должны быть в неограниченном доступе, являются следующие:

услуги и доступ в соцсеть предоставляются российскими юридическими лицами или российскими индивидуальными предпринимателями и вся информация размещается на русском языке или языках народов РФ;

среднесуточная аудитория ресурса в течение месяца — более 5 000 000 пользователей на территории РФ;

ресурс должен содержать не менее 5000 страниц госорганов или органов местного самоуправления;

на ресурсе должны присутствовать страницы государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов.

Определять, какие именно соцсети следует относить к социально значимым, будет специальная комиссия, в состав которой включены представители властных структур, депутаты Госдумы, представители средств массовой информации (СМИ) и ведущих операторов мобильной связи (так определено в постановлении правительства от 29 декабря 2021 года № 2531 и в распоряжении от 29 декабря 2021 года № 3956-р).

Скорее всего, этот шаг правительства помимо социальных задач призван решить и вопросы упрощения коммуникаций. Ведь сегодня всё больше людей используют Интернет не только как источник некой абстрактной информации, а скорее как навигатор, призванный решать рутинные вопросы. И в этой связи очень важно иметь доступ к разного рода значимым ресурсам вне привязки к абонентской плате провайдеру. Очевидно, что именно поэтому в перечень и включили соцсети, ведь они как раз и есть средство коммуникации.

В двух крупнейших российских социальных сетях месячная аудитория составляет десятки миллионов пользователей, и иногда распространение информации через эти ресурсы происходит значительно быстрее, чем через СМИ.

И действительно, например, только во "ВКонтакте" зарегистрировано более 35 000 различных госструктур, на сайты которых пользователи могут переходить прямо со своих страниц, и это не считая тысяч официальных пабликов, созданных муниципалитетами, районами и городами, где публикуется информация, актуальная для отдельных групп россиян, но подчас именно эти данные являются самыми оперативными и иногда жизненно необходимыми. Ведь наиболее оперативно в соцсетях свою информацию размещают общественные объединения, волонтёрские движения, группы поиска пропавших и т.д.

А ещё на соцсети приходится более 250 000 благотворительных пабликов ("ВКонтакте" — порядка 150 000, "Одноклассники" — 77 000, остальные российские соцсети — более 23 000), тысячи бесплатных онлайн-школ, научно-популярных и профессиональных сообществ. Кроме того, значительная часть россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, реализует поиск клиентов именно через соцсети. По данным "ВКонтакте", через их платформу взаимодействуют около 2,1 млн представителей среднего и малого бизнеса — они предлагают самые разные услуги и товары. И для них гарантированный доступ к соцсетям — это прежде всего возможность вести своё дело. Очевидно, что для этих людей свободный доступ к соцсетям — это не просто социально значимый проект, а полноценный инструмент для работы.

С этим тезисом согласны и разработчики российских социальных сетей.

Мы приветствуем решение комиссии о включении ВКонтакте в реестр. Мы убеждены, что социальные сети стали уже неотъемлемой частью нашей жизни и закрепили за собой статус социально значимого ресурса. Соцсети являются удобным и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения, ведения собственного бизнеса, а также источником важной информации. Ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет более 70 млн пользователей рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации. Для VK — это социально важный проект: наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее. Официальный представитель ВКонтакте.

Остаётся только рассчитывать, что бесплатный доступ к социальным сетям позволит этим ресурсам развиваться и добавлять на своих платформах всё больше официальных пользователей не только из перечня, рекомендованного надзорными структурами, ведь социальная значимость определяется не рекомендациями, а ещё и востребованностью у россиян.

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