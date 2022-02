Исправить за 5 минут: 7 самых раздражающих проблем Android, которые можно устранить максимально быстро

Почему Android не отправляет СМС

При желании можно установить другую службу работы с SMS — к примеру, Handcent Next SMS. Если проблема не решена, можно удалить данные, почистить кеш встроенной службы SMS/MMS: "Настройки" — "Приложения" — вкладка "Все" — приложение SMS/MMS. Далее: "Стереть данные" — "Очистить кеш". Также проблема иногда возникает после проверки актуальной версии Android. В таком случае алгоритм следующий: "Меню" — "Настройки" — "Восстановление и сброс" (этот пункт находится в самом низу). Если ничего не помогает, следует перевыпустить сим-карту.

Почему Android тормозит

Почему Android не видит карту памяти

После установки карты в телефон устройство всегда нужно перезагружать. Если с SD-картой всё в порядке, но телефон её не читает, дело может быть в программном сбое. Нужно извлечь её из устройства, перезагрузить телефон, а затем вставить её обратно. Нередко происходит так, что новое устройство продаётся со старой операционной системой. Это часто влияет на читаемость SD-карт. Решить проблему поможет простое обновление: "Система" — "Беспроводное обновление" — обновить смартфон до нужной версии. Иногда помогает форматирование: "Настройки" — "Хранилище и USB‑накопители" — microSD — "Настройки" — "Форматировать". Произвести форматирование также можно через меню Recovery: выключить смартфон — зажать кнопку включения и кнопку громкости (в некоторых устройствах "Вниз", в некоторых — "Вверх") — в открывшемся меню выбираем Wipe cache partition — Yes.

Почему Android блокирует уведомления входящих вызовов

Почему Android не подключается к компьютеру

Почему Android не подключается к Wi-Fi

Почему Android не включается

У некоторых старых моделей внизу (или на задней части) устройства есть специальное отверстие с датчиком, нажатие которого активирует принудительную перезагрузку. В неё вставляется кончик булавки или скрепки. Если экран загорелся, но полностью телефон не загрузился, можно попробовать перезапуститься через Recovery. Для этого зажать комбинацию "кнопка включения + кнопка увеличения (уменьшения) громкости". В высветившемся меню управление осуществляется через кнопки громкости. Далее: Wipe data / factory reset — Yes, Delete all user data и Reboot system now. Порой с данной проблемой помогает справиться извлечение симки или microSD, подключение к ПК или более длительное удерживание кнопки включения.