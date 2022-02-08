Мурашко: На сегодняшний день от ковида вакцинировалось около 41 тысячи подростков

Во всех регионах России вакцинировались от коронавируса около 41 тысячи детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Провакцинирована в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Он уточнил, что прививочная кампания несовершеннолетних запустилась во всех субъектах страны и она проходит добровольно.