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Мурашко: На сегодняшний день от ковида вакцинировалось около 41 тысячи подростков

Прививочная кампания несовершеннолетних от 12 до 17 лет запустилась во всех субъектах страны и она проходит добровольно, уточнил министр здравоохранения.

8 февраля, 13:00

Фото на обложке © Pixabay

Во всех регионах России вакцинировались от коронавируса около 41 тысячи детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Провакцинирована в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Мурашко: Дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом

Мурашко: Дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом

Он уточнил, что прививочная кампания несовершеннолетних запустилась во всех субъектах страны и она проходит добровольно.

Ранее врачи Рубен Мовсесян и Игорь Алексеев рассказали о смертельных последствиях коронавируса у детей. Постковидные осложнения у несовершеннолетних появляются не сразу, а в течение нескольких месяцев после выздоровления. Неокрепший организм может атаковать мультисистемный воспалительный синдром.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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