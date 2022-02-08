Попова: Ситуацию с ковидом в России пока нельзя назвать стабильной

На сегодняшний день ситуацию с коронавирусом в России нельзя назвать стабильной, поскольку фаза роста заболеваемости ещё продолжается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы, ещё раз хочу обратить внимание, в фазе роста. Поэтому все мероприятия, которые приняты сегодня уже ограничительные, <…> в субъектах РФ абсолютно необходимы и адекватны", — сказала глава Роспотребнадзора на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при Правительстве РФ.

В частности, как отметила Попова, заболеваемость находится в фазе роста в 84 субъектах РФ, за исключением Москвы. По её словам, за прошедшую неделю в столице этот уровень снизился на 5,7%.