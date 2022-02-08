Три человека пострадали в результате массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве

Массовая авария на Рублёвском шоссе в Москве. Видео © LIFE

Массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве, в результате происшествия пострадало три человека, один из которых получил тяжёлые травмы. По данным Лайфа, предварительно, виновником аварии является водитель "мерседеса".

Автомобиль, за рулём которого находился владелец и председатель совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексей Шепель, двигался в сторону области и, не справившись с управлением, столкнулся с впереди едущими машинами. В итоге участниками ДТП стали семь авто. Трое человек оказались зажаты в своих машинах, всех деблокировали и передали медикам, среди них и сам Шепель.

Как уточнили в столичном управлении Госавтоинспекции, движение в сторону Московской области затруднено, водителей просят выбирать другие пути для проезда. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.