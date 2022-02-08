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Три человека пострадали в результате массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве

Виновником аварии, по предварительным данным, стал владелец крупной строительной корпорации за рулём "мерседеса". Он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими машинами.

8 февраля, 13:27

Последствия ДТП на Рублёвском шоссе. Кадр видео © LIFE

Массовая авария на Рублёвском шоссе в Москве. Видео © LIFE

Массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве, в результате происшествия пострадало три человека, один из которых получил тяжёлые травмы. По данным Лайфа, предварительно, виновником аварии является водитель "мерседеса".

Автомобиль, за рулём которого находился владелец и председатель совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексей Шепель, двигался в сторону области и, не справившись с управлением, столкнулся с впереди едущими машинами. В итоге участниками ДТП стали семь авто. Трое человек оказались зажаты в своих машинах, всех деблокировали и передали медикам, среди них и сам Шепель.

Как уточнили в столичном управлении Госавтоинспекции, движение в сторону Московской области затруднено, водителей просят выбирать другие пути для проезда. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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Ранее Лайф рассказывал, как на обочине ЦКАД загорелся грузовик. На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Водитель фуры не пострадал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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