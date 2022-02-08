Мишустин заявил о переводе большинства медицинских документов в электронный формат
По его словам, кабмин подготовил обновлённое положение о единой госсистеме, которая соединит все региональные медучреждения. Как уточнил премьер, это упростит врачам доступ к данным пациентов.
Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru
В России большинство медицинских документов — в частности, справки, выписки и медкарты — перейдут в электронный формат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По его словам, кабмин подготовил обновлённое положение о единой государственной системе, которая соединит все региональные медучреждения. Как уточнил премьер, это упростит врачам доступ к данным из истории болезни пациента, даже если тот переехал в другой город.
"Даже если человек менял место жительства, менял поликлинику, больницу, все данные будут находиться в одном месте. Так намного удобнее, а в экстренных ситуациях это может спасти человеческую жизнь", — отметил Мишустин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых опциях в личном кабинете "Моё здоровье". Она также поблагодарила граждан, которые помогли контролировать безопасность вакцинации от ковида, заполняя дневники самонаблюдения. По её словам, их вело почти 14,5 миллиона человек.
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