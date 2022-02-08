Зеленский согласился с высказыванием Путина о "красавице" при обсуждении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с российским лидером Владимиром Путиным, который, критикуя отношение Незалежной к Минским соглашениям на совместной с Эмманюэлем Макроном пресс-конференции, произнёс фразу "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

"Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица. По поводу "моя" — мне кажется, это уже перебор небольшой", — заявил президент Незалежной во время пресс-конференции с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский также отметил, что Украина действительно очень терпелива, "потому что это мудрость". По словам лидера Незалежной, от терпения Киева зависит эскалация "с другой стороны".