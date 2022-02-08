Зеленский согласился с высказыванием Путина о "красавице" при обсуждении Украины
Незалежная действительно является красивым государством, обратил внимание президент, однако использование российским лидером в этом контексте слова "моя" — это перебор, добавил он.
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский согласился с российским лидером Владимиром Путиным, который, критикуя отношение Незалежной к Минским соглашениям на совместной с Эмманюэлем Макроном пресс-конференции, произнёс фразу "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".
"Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица. По поводу "моя" — мне кажется, это уже перебор небольшой", — заявил президент Незалежной во время пресс-конференции с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Зеленский также отметил, что Украина действительно очень терпелива, "потому что это мудрость". По словам лидера Незалежной, от терпения Киева зависит эскалация "с другой стороны".
Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".
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