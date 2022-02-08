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Зеленский согласился с высказыванием Путина о "красавице" при обсуждении Украины

Незалежная действительно является красивым государством, обратил внимание президент, однако использование российским лидером в этом контексте слова "моя" — это перебор, добавил он.

8 февраля, 13:46
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с российским лидером Владимиром Путиным, который, критикуя отношение Незалежной к Минским соглашениям на совместной с Эмманюэлем Макроном пресс-конференции, произнёс фразу "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

"Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица. По поводу "моя" — мне кажется, это уже перебор небольшой", — заявил президент Незалежной во время пресс-конференции с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

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Зеленский также отметил, что Украина действительно очень терпелива, "потому что это мудрость". По словам лидера Незалежной, от терпения Киева зависит эскалация "с другой стороны".

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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