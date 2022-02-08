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Неизвестные "заминировали" телецентр "Останкино" в Москве

На место для проверки выехали специалисты. Отмечается, что в телебашне начали эвакуацию сотрудников.

8 февраля, 13:38
<p>Останкинская башня. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Останкинская башня. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

В Москве неизвестный сообщил о минировании телевизионного центра "Останкино" на улице Академика Королёва. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", на место для проверки выехали специалисты", — уточнил источник агентства.

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Отмечается, что в телебашне начали эвакуацию сотрудников, на месте работает ФСБ России. Площадь телецентра составляет 280 тысяч квадратных метров. "Останкино" обеспечивает вещание Первого канала, НТВ, "Матч ТВ" и многих других.

В последнее время подобные ложные минирования происходят во многих российских регионах: сообщения с угрозами поступают в школы, здания госорганов и даже аэропорты. Так, например, 5 февраля после угроз о минировании проверяли терминал и четыре самолёта в Шереметьево.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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