Неизвестные "заминировали" телецентр "Останкино" в Москве

В Москве неизвестный сообщил о минировании телевизионного центра "Останкино" на улице Академика Королёва. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", на место для проверки выехали специалисты", — уточнил источник агентства.

Отмечается, что в телебашне начали эвакуацию сотрудников, на месте работает ФСБ России. Площадь телецентра составляет 280 тысяч квадратных метров. "Останкино" обеспечивает вещание Первого канала, НТВ, "Матч ТВ" и многих других.