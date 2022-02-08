Лыжники Большунов и Терентьев побегут командный спринт на Олимпиаде в Пекине
Соревнования состоятся 16 февраля. До этого будут разыграны награды в личных гонках с раздельным стартом и в эстафетах.
Александр Большунов, Александр Терентьев. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей
Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев представят сборную России в командном спринте в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом Sport24 сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Соревнования пройдут 16 февраля. До этого лыжники разыграют награды в индивидуальных гонках с раздельным стартом и в эстафетах.
Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Терентьев занял третье место в индивидуальном спринте на Олимпиаде в Пекине и принёс России девятую медаль Игр.
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