Лыжники Большунов и Терентьев побегут командный спринт на Олимпиаде в Пекине

Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев представят сборную России в командном спринте в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом Sport24 сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Соревнования пройдут 16 февраля. До этого лыжники разыграют награды в индивидуальных гонках с раздельным стартом и в эстафетах.