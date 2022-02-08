Путин поручил правительству и "Газпрому" бесплатно обеспечить газом Вечные огни

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесплатную подачу газа для работы Вечных огней и Огней памяти. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", — говорится в сообщении.

Организовать это поручено Правительству РФ совместно с ПАО "Газпром". Исполнить распоряжение необходимо до 1 мая текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя совета директоров энергетической компании Алексей Миллер.