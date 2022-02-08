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Путин поручил правительству и "Газпрому" бесплатно обеспечить газом Вечные огни

Исполнить распоряжение нужно до 1 мая текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер.

8 февраля, 13:33

Фото на обложке © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесплатную подачу газа для работы Вечных огней и Огней памяти. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", — говорится в сообщении.

Организовать это поручено Правительству РФ совместно с ПАО "Газпром". Исполнить распоряжение необходимо до 1 мая текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя совета директоров энергетической компании Алексей Миллер.

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Ранее Лайф рассказал, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер может войти в совет директоров "Газпрома" вместо зятя Назарбаева. Решение примут на годовом собрании акционеров компании 30 июня. Заседание планируется провести в Санкт-Петербурге в очном формате.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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