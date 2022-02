Мультфильм "Боксбалет" российского режиссёра Дьякова номинирован на "Оскар"

В число номинантов также вошли "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.