Мультфильм "Боксбалет" российского режиссёра Дьякова номинирован на "Оскар"

Работа российского режиссёра Антона Дьякова под названием "Боксбалет" вошла в число претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм". Об этом стало известно во время трансляции, которая ведётся на сайте Американской академии киноискусств.

"Боксбалет" — короткометражный мультфильм о невозможной истории любви. По сюжету хрупкая балерина Оля встречает угрюмого боксёра Евгения. Их миры настолько разные, что просто невозможно представить их вместе, но для настоящей любви не существует преград. По словам самого режиссёра, "Боксбалет" — это посвящение его родителям, которые пережили развал СССР. В прошлом году мультфильм стал первым в номинации "Лучшая анимационная работа" на фестивале "Короче". Также Дьякову вручили главный приз в номинации "Короткий метр" премии "Икар".

В число номинантов также вошли "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.