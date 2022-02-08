Путин поручил регионам обеспечить возможность вызвать врача через "Госуслуги"
Такое распоряжение глава государства дал высшим должностным лицам субъектов РФ. Отмечается, что перед этим нужно реализовать на портале соответствующий функционал.
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Президент России Владимир Путин поручил регионам организовать возможность вызова врача на дом через портал "Госуслуги". Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом на территории субъекта РФ путём подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала", — говорится в документе.
Ранее Лайф рассказал, что Собянин надеется на снижение числа госпитализаций с ковидом на неделе. За последнее время уже сократилось число заболевших штаммом "омикрон" — на 6%.
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